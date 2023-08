Gdzie zjesz najlepsze lody w Kudowie-Zdroju? Polecane miejsca w sierpniu 2023

Jakie były pierwsze lody?

Pierwsze wzmianki o deserach z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. W Europie także zajadali się tymi rarytasami wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Był to posiłek wykwintny i trudny do wykonania ze względu na konieczność pozyskiwania lodu z wysokich gór.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza prawdziwa lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

W naszej ojczyźnie najstarszy przekaz o sorbetach pochodzi z XVII wieku. Po raz pierwszy przepis na zmrożony deser został umieszczony w 1783 roku w książce kucharskiej. Wówczas przysmak ten był obecny jedynie na dworze królewskim, a następnie na stołach szlacheckich.