Gdzie można zjeść lody w Kudowie-Zdroju? Sprawdź wyjątkowe miejsca

Gdzie znaleźć lodziarnie w Kudowie-Zdroju?

Jeśli nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Kudowie-Zdroju, daj znać właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Jakie lody oferują lodziarnie w Kudowie-Zdroju?

Kiedy pojawiły się lody?

Po raz pierwszy w starożytnych Chinach pisano o deserze z mleka, owoców i lodu. Lodami zajadali się również wybrani mieszkańcy starożytnej Grecji i Rzymu. Z powodu konieczności pozyskiwania lodu z gór był to posiłek wykwintny i rzadko spotykany w formie współczesnego sorbetu.

W XVI wieku odkryto, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie włożony do naczynia z solą i lodem zmrozi się on. Pierwsza lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała w 1686 roku we Francji.