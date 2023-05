Apteki w Kudowie-Zdroju. Zobacz, gdzie wykupisz leki w maju 2023

Co jeszcze powinna oferować apteka w Kudowie-Zdroju?

Rzeczy od których zależy wybór jest więcej. Klienci aptek w Kudowie-Zdroju są zadowoleni, jeżeli w okienku otrzymają życzliwą i szybką pomoc. Dużym plusem jest to, gdy nie muszą oczekiwać w długiej kolejce.

Xylogel 0,1%, żel do nosa z dozownikiem 10g

Otrivin Regeneracja Aerozol do nosa (1mg + 50 mg) 10ml

Otrivin Katar i Zatoki Aerozol do nosa 1mg/1ml 10ml

Xylometazolin 0,1% Krople Do Nosa 10 ml

Nutrex Lipo 6 Black Hers Ultra Concentrate 60 Caps. Spalacz...

New Nordic

Xylometazolin VP 0.1% krople do nosa 10ml

Orofar Max 2mg+1mg 30 pastylek do ssania

Ascorvita witamina C 1000mg 20 tabl musujących

Otrivin Aerozol do nosa 1 mg/ml 10ml

Docieraj do 3,7 mln użytkowników naszych serwisów dziennie

Kudowa-Zdrój, Nad Potokiem 22 c

Kudowa-Zdrój, Nad Potokiem 22 c

Kudowa-Zdrój, Nad Potokiem 22 c

Kudowa-Zdrój, Nad Potokiem 22 c

Czym się odznacza farmaceuta?

Grono klientów danej apteki znajdującej się w Kudowie-Zdroju powiększa się, jeśli sprzedaje tam lubiany farmaceuta. Jego pożądane cechy to profesjonalizm i uprzejmość wobec pacjentów. Posiada on szeroką wiedzę farmakologiczną. Otrzymasz od niego informację, jeżeli przyjdziesz z problemem. Posiada on także społeczne zaufanie.