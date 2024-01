Apteki w Kudowie-Zdroju. Zobacz, gdzie szukać w styczniu 2024

Co jeszcze powinna oferować apteka w Kudowie-Zdroju?

Nie są to jednak jedyne kryteria wyboru. Klienci wracają do swojej ulubionej apteki w Kudowie-Zdroju, gdy w okienku otrzymają profesjonalną, kompleksową poradę. Dużym plusem jest także brak kolejek.

Kudowa-Zdrój, Nad Potokiem 22 c

Farmaceuta - jakie cechy?

Grono klientów danej apteki znajdującej się w Kudowie-Zdroju powiększa się, jeśli sprzedaje tam lubiany farmaceuta. Powinien on wykazywać się empatią wobec pacjentów oraz doświadczeniem. Jest on znawcą farmakologii. Doradzi Ci, gdy zapytasz o lek, który kupujesz. Wzbudza on także zaufanie społeczne.