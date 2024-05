Apteka w Kudowie-Zdroju. Zobacz, gdzie szukać w maju 2024

Co jeszcze powinna oferować apteka w Kudowie-Zdroju?

Docieraj do 3,7 mln użytkowników naszych serwisów dziennie

Kudowa-Zdrój, Nad Potokiem 22 c

Kudowa-Zdrój, Nad Potokiem 22 c

Kudowa-Zdrój, Nad Potokiem 22 c

Kudowa-Zdrój, Nad Potokiem 22 c

Jaki powinien być farmaceuta?

Dzięki swoim pozytywnym cechom, lubiany farmaceuta może przyciągać klientów do danej apteki znajdującej się w Kudowie-Zdroju. Powinien on wykazywać się empatią wobec pacjentów oraz doświadczeniem. Posiada on szeroką wiedzę farmakologiczną. Doradzi Ci, gdy przyjdziesz z problemem. Jego postawa wzbudza także zaufanie społeczne.